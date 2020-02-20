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SON DAKİKA: Ünlü uzmanından beklenen büyük depremi ile ilgili son dakika açıklaması: "Zaman yok..."

Türkiye, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla aktif kuşağı üzerinde yer alan ülkeler arasında bulunan ülkemizde, hem yurt içinde hem de komşu ülkelerde çeşitli şiddetlerde depremler meydana geliyor. Elazığ ve Malatya’yı etkisi altına alan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafında güncellenerek kamuoyuna son depremlerin duyurulduğu liste verilerine göre 6.8 şiddetindeki deprem sonucunda pek çok yıkım meydana gelmiş ve vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmişlerdi. Bu deprem gelişmelerinin ardından konuyla ilgili araştırmaları bulunan pek çok üniversite ve deprem uzmanı yaptıkları analiz ve araştırmaların sonuçlarını vatandaşlara duyurmak ve uyarılarda bulunmak amacıyla son dakika açıklamaları yapmaya devam ediyor. Son olarak Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı ATV canlı yayınında beklenen büyük depremine ilişkin korkutan bir açıklamada bulundu. İşte Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından yapılan İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklamalarından bazı satır başları…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 07:47 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 07:47 ABONE OL
SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanından beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklaması: Zaman yok...

Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle aktif fay hatları olan Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu'nun uzanış doğrultusunda bulunması ve kuşağı sınırları içerisinde bulunan ülkelerden biri olması nedeniyle gerek yurtiçinde gerekse sınırötesinde meydana gelen büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Elazığ ve Malatya'da etkili olan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın güncel depremleri duyurduğu son depremler listesi verilerine göre 6.8 şiddetindeki depremin ardından yıkımlar olmuş ve pek çok vatandaşımız enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmişlerdi. İşte tüm bu depremlerin ardından konuya ilişkin araştırma analiz ve çalışmalar yapan üniversite ve deprem uzmanları, kamuoyunu duyurmak amacıyla son dakika açıklamaları yapmaya devam ediyor. En son Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı ATV canlı yayınında beklenen büyük depremine ilişkin korkutan bir son dakika açıklaması yaptı. İşte ünlü uzmanının açıklamalarından bazı satırbaşları…

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SON DAKİKA: Ünlü deprem uzmanından beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklaması: "Zaman yok..."
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