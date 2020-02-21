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hutbesi yayınlandı! 21 Şubat tarafından açıklanan konusu ne?

Her hafta günü olduğu gibi bu hafta da İşleri Başkanlığı tarafından yazılarak Müslüman vatandaşlarımıza oldukça önemli bilgi ve öğütler veren yayınlandı. 21 Şubat günü için hutbenin konusunu merak edenler arama motorlarında yoğun olarak konusu nedir? şeklinde sorularla araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. Peki, Cuma hutbesi konusu nedir? İşite 21 Şubat Cuma hutbesi ve konusu…

Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 09:31 ABONE OL
Cuma hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Diyanet tarafından açıklanan Cuma hutbesi konusu ne?

İşleri Başkanlığı'nca her hafta Müslüman vatandaşlarımız için önemli bilgi ve öğütler sunan Hutbesi yayına alındı. Öte yandan namaz öncesi veya sonrası okumak istediği hutbeye ilişkin arama motorlarında yoğun olarak diyanet konusu nedir? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Diyanet konusu nedir? İşte Cuma hutbesi ve bu hafta işlenen konusu…

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! DİYANET 21 ŞUBAT CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 21 Şubat Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Cuma hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Diyanet tarafından açıklanan Cuma hutbesi konusu ne?
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