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Mübarek namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? ? Abdest nasıl alınır?

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan bir mübarek gününe daha girdik. Bugünde yurdun dört bir yanında okunan ezanlarla birlikte camilerde herkes aynı saflarda yer alacak. Namaz ve dualarla cuma gününün faziletini almak isteyen müslüman vatandaşlar kılınışını ve dualarını merak ediyor. Camilerde ve mescitlerde kılınan namaz sayesinde 7'den 70'e tüm vatandaşlar aynı safta yer alır, eller semaya yükselerek dualar okur. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve namazı erkeklere farz olarak kılınmıştır. Mübarek Cuma namazı adım adım kılınışını haberimizde derledik. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle ve abdest alınışı!

Giriş Tarihi: 21.2.2020 08:19 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 08:19 ABONE OL
Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dualar okunur? Abdest nasıl alınır?

namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Müslüman alemi bir Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'nin 81 ilinde aynı anda okunan ezanla birlikte camilerde namazlar kılınacak. Her hafta olduğu gibi bu haftada erkeklere farz kılınan Cuma namazında bol bol dualar edilecek. Diğer yandan müslümanlar, nasıl kılınır ve kaç rekat olur? sorularıyla arama motorlarında önemli ve yoğun araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Öğle vaktinde cemaatle birlikte kılınan namazın adım adım kılınışını haberimizde derledik. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR? HAYIRLI CUMALAR!

Cuma namazının kılınışı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Haberimizde, Cuma namazı adım adım kılınışına erişebilirsiniz.

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Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dualar okunur? Abdest nasıl alınır?
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