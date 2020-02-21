Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dualar, sureler okunur?

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dualar, sureler okunur?

Günün ilk saatleri itibarıyla müminler tarafından araştırılan soruların başında “Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?” geliyor. hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, İslam alemine farz kılınmış bu ibadeti eda etmeden önce araştırmalarını sürdürüyor. Yurt dört bir yanında okunacak öğle ezanları ile birlikte camileri dolduracak vatandaşlar, Müslüman alemi için büyük önem taşıyan bu anlamlı günün faziletinden faydalanmak üzere namazlarını kılacak. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, namaz sırasında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Diyanet İşleri Bakanlığı bilgileri ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınışı…

Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:52 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dualar, sureler okunur?

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Bir Cuma gününe daha kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, öğle vaktiyle birlikte cemaat halinde camileri dolduracak. Toplanmak ve bir araya gelmek anlamına gelen bu günde camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak Cuma Hutbesi'nin okunmasının ardından Müslümanlar, namaz ibadetlerini icra edecek. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan ayrıntılı bilgiler ile ve abdest alınışı…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının kılınışı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Haberimizde, Cuma namazı adım adım kılınışına erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dualar, sureler okunur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN