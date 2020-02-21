Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dualar, sureler okunur?

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Bir Cuma gününe daha kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, öğle vaktiyle birlikte cemaat halinde camileri dolduracak. Toplanmak ve bir araya gelmek anlamına gelen bu günde camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak Cuma Hutbesi'nin okunmasının ardından Müslümanlar, namaz ibadetlerini icra edecek. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan ayrıntılı bilgiler ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınışı…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının kılınışı, ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Haberimizde, Cuma namazı adım adım kılınışına erişebilirsiniz.