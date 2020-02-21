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Dilencinin cebinden çıkan liste şoke etti!

Şimdiye kadar dilencilerin üzerinden çıkan paralara şaşırıyorduk... 'da bir dilencinin üzerinden çıkan yüklü miktardaki paranın yanı sıra bulunan defterde yazanlar zabıta ve polisi hayrete düşürdü. Bu defterde borç verdiği kişilerin isimleri yazılıydı...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.2.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 16:20 ABONE OL
Dilencinin cebinden çıkan liste şoke etti!

Adıyaman'da, zabıta ve polis ekipleri tarafından yakalanan dilencilerden birinin cebinden çıkan veresiye defteri herkesi şaşırttı.

20 DİLENCİ YAKALANDI

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde birçok noktada yapılan dilenci operasyonunda yaklaşık 20 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler tek tek araçlara bindirilerek zabıta müdürlüğüne götürüldü. Burada üstleri aranan dilenciler üzerinde yaklaşık bin TL para ele geçirildi.

ÜZERİNDEN ALACAK DEFTERİ ÇIKTI

Paralara zabıta ekiplerince el konulurken dilencilere de para cezası uygulandı. Yakalanan dilencilerden Mustafa O.'nun cebinden veresiye defteri çıktı. Çıkan defterde dilenci Mustafa O.'nu borç olarak para verdiği kişilerin listesinin olması herkesi şaşırttı. 30 TL'den başlayıp bin 500 TL'ye kadar bazı kişilere borç para verdiği anlaşıldı.

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Dilencinin cebinden çıkan liste şoke etti!
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