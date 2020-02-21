Ek atamayla 20 bin öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör masasında katıldığı programda, ek atama ile 20 bin öğretmenin göreve başlayacağı müjdesini verdi. Bakan Selçuk, "Aslında 2020 yılı 20 binle sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti" açıklamasını yaptı. Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:Deprem bölgesindeki okulların pazartesi açılacak. 11 bin öğrenci bazı okullarla ilişkilendirildi. 500 gönüllü öğretmen görevde. 20 bin öğretmenle psiko destek sağlanıyor."LGS ile ilgili ikinci bir müjdeyi daha verelim. Vatandaşlarımızın şöyle bir beklentisi var. Bu sene öğrenci sayısı arttı 120 bin öğrenci devam ettiğinden öğrencilerin stresi artıyor 'Biz nasıl gireceğiz?' diye. Biz 120 bin olarak değil yüzde 10 olarak bakıyoruz. Bu sene tüm öğrencilerimizin yüzde 10'unu alacağız.Futbol federasyonuyla hakemlik lisesi açıyoruz. Eylülde başlıyor. Hakem olmak hayalim diyene özel yer var. 2 Eylül'den itibaren her bir çocuğumuz bilimde, sanatta, sporda ne yaptıysa bunu kayıt altına alıyoruz. ANKARAÖZEL öğretimle ilgili paydaşları davet ettik. Neye ihtiyaç var konuştuk. Çok beklenti var. Yüzde 100'e yakınını çözdük. Yönetmelikle bizim düzenleyeceğimiz hususlarla ilgili en az 500 metrekare bir bahçe olmasını istiyoruz. Standartları yükseltmek istiyoruz. Coğrafi bilgi sistemi diye yaptığımız bir şey var. Nereye okul yapılması, imar durumu, sınıf sayısı hepsi burada. Okul açmak isteyenlerin bununla ilgili verileri eklemesini istiyoruz. Orada da fırsat adaleti üzerinden gidiyoruz. Aksi takdirde eğitimin amacı bozuluyor.

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