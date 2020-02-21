Hasankeyf’e ziyaretçi akını

BATMAN NAMAZ VAKİTLERİ

Ilısu Baraj Gölü'nün faaliyete geçmesiyle birlikte hızla yükselen su seviyesi, Batman'ın antik ilçesi Hasankeyf'e ulaştı. Son yağışlarla birlikte su seviyesi 50 metreye ulaşınca, tarihi ilçeyi Batman'a bağlayan köprü ile eski yerleşim yerinde kalan evlerin büyük bölümü su altında kalmaya başladı. Mart ayıyla birlikte eski yerleşim yerinin tamamen sulara gömüleceği belirtilirken Hasankeyf'in son anlarına tanıklık etmek isteyen yerli ve yabancı turistler tarihi ilçeye akın etti. Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan 12.3 milyar lira yatırım bedelli Ilısu Barajı'nda geçen yıl ağustostan bu yana tutulmaya başlanan su hacmi ise yaklaşık 2.4 milyar metreküpe ulaştı. Baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak.