İndigo çocuk nedir ve ne demek? Atakan Kayalar ile gündeme gelen Kristal ve indigo çocukların özellikleri nelerdir?

Kristal ve indigo çocukların özellikleri; bilindiği üzere yüksek farkındalık, sezgi ve yetenek ile kendini gösterir. Kastedilen şey üstün zekalılıktan çok ayrı olarak değerlendirilir. Son olarak sosyal medyada yayılan videoları ile tüm Türkiye'nin gündemine oturan filozof çocuk Atakan Kayalar için ortaya kristal çocuk olduğu iddiasının ardından binlerce kişi İndigo çocuk nedir ve ne demek? Gibi sorularının yanıtını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Konu ile ilgili tüm değerlendirme ve bilgileri derlediğimiz haberimizde sosyal medyada olay olan konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Atakan Kayalar indigo mu? Kristal ve indigo çocukların özellikleri nelerdir? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

ATAKAN KAYALAR İNDİGO MU? KRİSTAL ÇOCUK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Filozof Atakan olarak tanınan ve adından söz ettiren 10 yaşındaki çocuğun erişkin konuşmaları ve 5 ayda 250 kitap bitirmesi binlerce insanı hayrete düşürürken indigo hastalığı da gündemdeki yerini aldı. Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz…