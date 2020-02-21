Son dakika: İstanbul'daki düğün konvoyu teröründe flaş gelişme! Gözaltına alındılar...

İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren düğün konvoyu teröründe yeni gelişme yaşandı. Görüntülerden magandaların peşine düşen emniyet ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. Drift yapan sürücülere ceza yağdı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleştirilen düğün konvoylarında tepki çeken görüntülere imza atan sürücülere ceza yağdı. Konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar tüneli trafiğe kapattı. Damat, arkadaşlarının kestiği yolda oynarken, diğer bir konvoyda ise bir maganda otomobiliyle gelin ve damadın etrafında "drift" yaptı. O anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştılar. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipleri görüntüler üzerine harekete geçti. 9 sürücüyle birlikte gelin ve damadı yakaladı. Gelin Merve Ş.'ye 108 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da geçtiğimiz ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleşen düğün konvoylarında magandalar yine terör estirdi. Esenler'de düğün için toplanan bir grup, konvoy halinde trafiğe çıktıktan sonra Şehit Mustafa Dündar Caddesi üzerine geldi. Konvoydaki şahıslardan birkaçı caddeyi trafiğe kapattıktan sonra yüksek sesli müzikler açtı. Müziği duyan damat aracından inerek eline aldığı meşaleyle cadde ortasında göbek atıp oynadı. Başka bir görüntüde ise damat gelin ile birlikte yol ortasına geldiği sırada gruptaki magandalardan biri, çiftin etrafında "drift" diye tabir edilen yanlama hareketini yaptı. Dakikalarca çiftin etrafında dönen maganda adeta terör estirdi.

İstanbul’da düğün konvoyu terörüne 10 gözaltı | Video



GELİN DAMAT VE 9 SÜRÜCÜ YAKALANDI



Bu görüntülerin yayılmasının hemen ardından harekete geçen Sivil Trafik ekipleri, 9 araç sürücüsüyle birlikte gelin ve damadı yakaladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler sürücüler; R.K., M.A., D.D., O.T., N.T., A.K., O.G., O.A., ve drift yapan aracın sürücüsü R.K. ile birlikte drift atan aracın önünde yol üzerinde yaya olarak bekleyen damat N.T. ile gelin Merve Ş. isimli şahıslar yakalandı. Sürücüler R.K., M.A., A.K., D.D., O.T. ye ayrı ayrı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 57/1e maddesinde yer alan "Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak" ifadeye istinaden 108 TL para cezası uygulandı.

DAMADA 216 LİRA CEZA KESİLDİ

İki farklı görüntüde hem sürücü hem de yaya olarak bulunan damat N.T.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 57/1-e "Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak" maddesine istinaden 108 TL, 68/1c (Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda, bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları) maddesine istinaden 108 TL olmak üzere toplamda 216 TL para cezası uygulandı.

GELİNE 108 LİRA CEZA KESİLDİ

Aynı görüntülerde drift yapan aracın önünde yaya olarak bekleyen gelin Merve Ş. isimli şahsa Karayolları Trafik Kanunun 68/1c maddesine istinaden 108 TL para cezası uygulanmıştır.

ANİ ŞERİT DEĞİŞTİRMEKTEN 2 BİN 4 LİRA CEZA

Diğer sürücüler O.A. ve O.G. ayrı ayrı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2g maddesinde yer alan "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmelerinin" maddesine istinaden 1002' şer TL, toplamda 2004 para cezası uygulandı.

DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 5 BİN 10 LİRA CEZA, ARAÇ 60 GÜN MEN EDİLDİ

Şahısların sürücü belgeleri Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. maddesine istinaden Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruşuna sevki yapılarak geçici olarak geri alındı. "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" ifadeye istinaden 5010 TL para cezası uygulanmıştır. 34BUL957 Plakalı aracın, araç sahibi ve sürücünün aynı olmasından dolayı 60 gün süre ile trafikten men edildi.

3 SÜRÜCÜYE ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Ayrıca sürücülerden O.G., O.A. ve R.K. Türk Ceza Kanununun 179/2 maddesinde yer alan; "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ifadesine istinaden adli işlem yapılmak üzere ilgili Polis Merkez Amirliklerine teslim edildi