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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor

’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi ’yu arama çalışmalarına ’nde devam ediyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.2.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 16:27 ABONE OL
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden itibaren kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor. Van'dan gelen polis dalgıç ekipleri ile AFAD'ın devam ettiği çalışmalar kapsamında su seviyesi düşürülen Baraj Gölü üzerinde botlarla tarama gerçekleştiriliyor.

Su seviyesi düştüğü için görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle dalış yapılamazken ekipler, botlarla kıyı taraması gerçekleştiriliyor. Çalışmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.



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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor
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