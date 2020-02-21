Metroda arıza duraklarda izdiham

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İstanbul'da metro seferlerinde teknik arıza nedeniyle aksama meydana geldi. Dün sabah Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasındaki seferlerde gecikme yaşandı. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler uzun süre duraklarda bekledi. Yaklaşık 1 saat süren aksama yüzünden duraklarda yoğunluk nedeniyle izdiham oluştu. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır" denildi.