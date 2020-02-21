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Son dakika haberi: Düğün günü boğazı kesilerek öldürülmüştü! O davada kan donduran ifadeler ortaya çıktı...

Geçtiğimiz yıl 'in Şahinbey ilçesinde yaşanan olaydan kan donduran son dakika haberi geldi. 20 Eylül 2019 tarihinde Eser ve Damla Efsane çiftinin kına gecesinde gelinin yakınları tarafından boğazı kesilerek öldürülen damat 'nin davasında 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Olayla ilgili olarak tutuklanan gelinin babası, annesi, ağabeyi ve dayısı hakim karşısına çıktı. Duruşmada ortaya çıkan ifadeler kan dondururken gelinin babası Mehmet Gökbulut kızının damat tarafından kaçırıldığını sonrasında ise kızının psikolojik tedavi gördüğünü öne sürdü. Bu nedenle de Eser Efsane'nin boğazını keserek onu öldürdüğünü söyleyen kayınpeder olayın yaşandığı gün 8 adet hap içtiğini de itiraf etti. Diğer sanıkların ifadelerinde yer alan detaylar cinayet ile ilgili gerçekleri ortaya döktü. İşte düğün günü boğazı kesilerek katledilen Eser Efsane cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri ve kan donduran o ifadeler…

Giriş Tarihi: 21.2.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 08:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Düğün günü boğazı kesilerek öldürülmüştü! O davada kan donduran ifadeler ortaya çıktı...

'te geçtiğimiz sene düğün günü gelinin babası tarafından boğazı kesilerek katledilen damat cinayeti davasında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Gelinin babası, ağabeyi, annesi ve dayısının yargılandığı davada ortaya çıkan ifadeler adeta kan dondurdu. Sanık Mehmet Gökbulut, kızının düğün gecesinde damadını öldürmesinin nedeni olarak; 8 adet ilaç içtiğini ve kızını kaçıran Eser Efsane'ye kızgın olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti sanıkların kan donduran ifadelerinin ardından Damla Eser'in tanık olarak duruşmada dinlenmesi için zorla getirilmesine ve Mehmet Gökbulut'un cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli tıp raporu almasına karar verdi. İşte düğün gecesi gelinin babası tarafından boğazı kesilerek öldürülen damat Eser Efsane'nin cinayeti ile ilgili gelen son dakika ifadeleri ve olayın tüm detayları…

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ! O DAVADA ORTAYA ÇIKAN İFADELER KAN DONDURDU…

Geçtiğimiz sene yaşanan korkunç olayda yeni gelişmeler yaşandı. Sanıkların çıktıkları mahkemede savunmaları herkesi şaşkına çevirirken kayınpeder Mehmet Gökbulut, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı.

İşte detaylar;
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Son dakika haberi: Düğün günü boğazı kesilerek öldürülmüştü! O davada kan donduran ifadeler ortaya çıktı...
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