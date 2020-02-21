Son dakika haberi: Düğün günü boğazı kesilerek öldürülmüştü! O davada kan donduran ifadeler ortaya çıktı...

Gaziantep'te geçtiğimiz sene düğün günü gelinin babası tarafından boğazı kesilerek katledilen damat Eser Efsane cinayeti davasında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Gelinin babası, ağabeyi, annesi ve dayısının yargılandığı davada ortaya çıkan ifadeler adeta kan dondurdu. Sanık Mehmet Gökbulut, kızının düğün gecesinde damadını öldürmesinin nedeni olarak; 8 adet ilaç içtiğini ve kızını kaçıran Eser Efsane'ye kızgın olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti sanıkların kan donduran ifadelerinin ardından Damla Eser'in tanık olarak duruşmada dinlenmesi için zorla getirilmesine ve Mehmet Gökbulut'un cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli tıp raporu almasına karar verdi. İşte düğün gecesi gelinin babası tarafından boğazı kesilerek öldürülen damat Eser Efsane'nin cinayeti ile ilgili gelen son dakika ifadeleri ve olayın tüm detayları…

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ! O DAVADA ORTAYA ÇIKAN İFADELER KAN DONDURDU…

Geçtiğimiz sene yaşanan korkunç olayda yeni gelişmeler yaşandı. Sanıkların çıktıkları mahkemede savunmaları herkesi şaşkına çevirirken kayınpeder Mehmet Gökbulut, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı.

İşte detaylar;