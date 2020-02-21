Son dakika: Müge Anlı’da aranan Burhan Aykurt’tan flaş gelişme! Burhan Aykut ölü bulundu!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp dosyalar çözüme kavuşturulurken, faili meçhul cinayetler de gün yüzüne çıkıyor. Programda 35 yaşındaki Burhan Aykurt'un kaybolmasının üzerine gidilmeye devam edilirken, şoke eden bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hatırlanacağı üzere Özel şirkette dağıtım elamanı olarak çalışırken, yıllık izine ayrılıp 'İzmir'e gidiyorum' dedikten sonra ortadan kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt için ağabeyi Mahmut Aykurt, Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına çıkmıştı. İfadelerinin çelişkili olması Burhan Aykurt'un cinayete kurban gittiği düşünülmüştü. Peki; kayıp Burhan Aykurt'a ne oldu? Cinayete kurban mı gitti, öldürüldü mü? İşte konu ile ilgili detaylar!

MÜGE ANLI BURHAN AYKUT OLAYI'NDA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Müge Anlı programında günlerdir işlenen 35 yaşındaki Burhan Aykurt olayında flaş gelişmeler yaşandı. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Burhan Aykurt'un cesedi ormanlık alanda bulundu.

İşte son dakika haberinin detayları!