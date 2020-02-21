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: ’da aranan Aykurt’tan flaş gelişme! Burhan Aykut ölü bulundu!

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı ’da aranan kayıp Aykurt olayı ile ilgili gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere, Muğla’nın Fethiye ilçesinde "İzmir’e gideceğim" diye evden ayrıldıktan sonra 15 aydır kayıp olan 35 yaşındaki ’a dair izler adım adım takip ediliyordu. En son ağabeyi , Müge Anlı’nın Tatlı Sert programına çıkmıştı. Ağabeyi Müge Anlı’nın sorularına çelişkili cevaplar vermesi üzerine Burhan Aykurt’un cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde durulmuştu. 15 aydır kaybolan adamın ardından tüyler ürperten olaylar zincirini gözler önüne serildi ve flaş gelişme yaşandı. İşte Müge Anlı programında aranan Burhan Aykurt’la ilgili son dakika haberi!

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.2.2020 22:09 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 22:10 ABONE OL
Son dakika: Müge Anlı’da aranan Burhan Aykurt’tan flaş gelişme! Burhan Aykut ölü bulundu!

ATV ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert'te kayıp dosyalar çözüme kavuşturulurken, faili meçhul cinayetler de gün yüzüne çıkıyor. Programda 35 yaşındaki Aykurt'un kaybolmasının üzerine gidilmeye devam edilirken, şoke eden bir gelişmesi yaşandı. Hatırlanacağı üzere Özel şirkette dağıtım elamanı olarak çalışırken, yıllık izine ayrılıp 'İzmir'e gidiyorum' dedikten sonra ortadan kaybolan 35 yaşındaki için ağabeyi , Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına çıkmıştı. İfadelerinin çelişkili olması Burhan Aykurt'un cinayete kurban gittiği düşünülmüştü. Peki; kayıp Burhan Aykurt'a ne oldu? Cinayete kurban mı gitti, öldürüldü mü? İşte konu ile ilgili detaylar!

MÜGE ANLI BURHAN AYKUT OLAYI'NDA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Müge Anlı programında günlerdir işlenen 35 yaşındaki Burhan Aykurt olayında flaş gelişmeler yaşandı. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Burhan Aykurt'un cesedi ormanlık alanda bulundu.

İşte son dakika haberinin detayları!

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Son dakika: Müge Anlı’da aranan Burhan Aykurt’tan flaş gelişme! Burhan Aykut ölü bulundu!
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