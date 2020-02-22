Başörtülü kızlara saldırıya 2 yıl 9 ay hapis cezası

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul Karaköy'de başörtülü iki öğrenciye saldırıya ilişkin İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 4'üncü duruşmada karara bağlandı. Duruşmaya mağdurlar Feyza Yerlikaya, Gamze İnce ve avukatları ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı katıldı. Tutuksuz sanık Semahat Yolcu ise gelmedi. Kararını açıklayan hakim, sanık Semahat Yolcu'ya, iki başörtülü öğrenciye karşı "yaralama" suçundan 3 ay 10 gün, zincirleme şekilde "tehdit" suçundan 6 ay 7 gün, "hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 7 gün, "inanç, düşünce kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan da 10 ay hapis cezası verdi. Toplam 2 yıl 9 ay 24 gün hapse çarptırılan sanıkla ilgili hükmünün açıklanması geri bırakıldı. Karara göre sanık Yolcu, 5 yıl denetime tabi tutulacak. Bu süre içinde bir başka suç işlerse kalan cezasını çekmesi için tekrar cezaevine konulacak.