Ceren’in katiline ağırlaştırılmış müebbet

Türkiye'yi sarsan cinayette karar çıktı. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında 2 Ocak 2019'da öldürülmüştü. Sanık Hikmet'in 2 kurşun 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü Ceren Damar Şenel cinayeti davasının dördüncü ve son duruşması dün görüldü. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Hasan İsmail Hikmet, "Geçmişi geri getiremem. Pişmanım diyerek geçiştiremem" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Hikmet'i, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığa ruhsatsız silah bulundurmak ve silahla tehdit suçlarından da 3 yıl hapis ve 600 TL para cezası verdi.Dava ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Dün Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten yargı, kazanmak için her yolu mübah gören anlayışa itibar etmeyerek masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir" ifadesini kullandı.babası Mustafa Damar, "14 aylık süreçte kızımın kanını akıttıkları yetmiyormuş gibi kızımın namusuna dil uzattılar, iftiralarda bulundular. Mezarda yatan kızımın kemiklerini sızlattılar. Avukatlık cübbesi altına gizlenerek, savunmanın arkasına saklanarak masum, dürüst bir kamu görevlisinin namusuna dil uzattılar. Bunun hesabını soracağız" dedi. Damar, "Ağırlaştırılmış hapis cezası diye bir ceza yok. Yatacağı 30 yıl. Bununla mı adaleti tecelli edecek?" dedi.

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