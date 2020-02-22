SON DAKİKA: Manisa'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi! Son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre; Manisa'nın İlyaslar Kırkağaç bölgesinde 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Edinilen son dakika bilgisine göre; depremin derinliği 7.6 km olarak belirtilirken sabah saatlerinde yaşanan bu durum vatandaşların son depremler listesini araştırmasına neden oluyor. Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunması ve son zamanlarda yaşanan art arda depremler sebebiyle konu ile ilgili en güncel bilgileri öğrenmek isteyenler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sitesini takip ediyorlar. Buna göre; haberimizin içerisinden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.