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: 'da 3.6 şiddetinde meydana geldi! listesi!

'da 3.6 şiddetinde bir meydana geldi. Edinilen bilgisine göre; Manisa'nın İlyaslar Kırkağaç bölgesinde meydana gelen depremin derinliği 7.6 km olarak belirtildi. Sabah saatlerinde yaşanan bu durum vatandaşların listesini araştırmasına sebep olurken ülkemizde son zamanlarda yaşanan art arda depremler vatandaşların konuya yönelik araştırma yapmasına sebep oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre; haberimizin içerisinden son depremler listesine ulaşabilirsiniz. İşte 22 Şubat Cumartesi !

Giriş Tarihi: 22.2.2020 08:41 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 08:42 ABONE OL
SON DAKİKA: Manisa'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi! Son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre; Manisa'nın İlyaslar Kırkağaç bölgesinde 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Edinilen son dakika bilgisine göre; depremin derinliği 7.6 km olarak belirtilirken sabah saatlerinde yaşanan bu durum vatandaşların son depremler listesini araştırmasına neden oluyor. Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunması ve son zamanlarda yaşanan art arda depremler sebebiyle konu ile ilgili en güncel bilgileri öğrenmek isteyenler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sitesini takip ediyorlar. Buna göre; haberimizin içerisinden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

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SON DAKİKA: Manisa'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi! Son depremler listesi!
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