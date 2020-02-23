Karaman ve Ağrı’da okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Karaman ve Ağrı’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması…

Karaman ve Ağrı'da okullar tatil mi? Ülke geneli yoğun kar yağışları hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şubat ayı itibarı ile soğuk hava dalgası etkisini arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Özellikle Karaman ve Ağrı'da yaşayan vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ulaşımda yaşanan aksaklıklarla birlikte okullara gidilen yollar kapanıyor ve öğrenciler sıkıntılar yaşıyor. Buna göre 24 Şubat Pazartesi Karaman ve Ağrı'da okullar tatil mi? Karaman ve Ağrı'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması…

YARIN KARAMAN VE AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz Karaman ve Ağrı Valiliği tarafından kar tatili açıklaması gelmedi. Valiliklerden açıklama gelir gelmez haberimizin içerisinde olacaktır.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay, Karaman, Samsun, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.