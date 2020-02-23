Prof. Dr. Canan Karatay’dan son dakika koronavirüs açıklaması geldi! Canan Karatay açıkladı…

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm bölgeye yayılan yeni tip koronavirüsü Kovid-19 ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 2 bin 461 kişinin ölümüne neden olan virüs 78 binin üzerinde kişi de görüldü. Son olarak virüsün İran'da can alması nedeniyle kırmızı alarma geçilirken, bilim insanları hastalığın tedavisi için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili daha önce de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay'dan yeni bir son dakika açıklaması geldi. Karatay katıldığı bir canlı yayında koronavirüsü ile ilgili flaş açıklamalarda bulunurken, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda da uyardı. İşte Canan Karatay'ın o açıklamaları…

CANAN KARATAY'DAN DİKKAT ÇEKEN YENİ TİP KORONAVİRÜS COVİD-19 AÇIKLAMASI

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan bir televizyon programına katılan Canan Karatay virüs ile ilgili o ayrıntıya dikkat çekti ve uyardı.