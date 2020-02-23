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Son Dakika: Konya'da korkutan ! Antalya, İzmir ve Ankara'da hissedildi! ve son depremler listesi…

ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Konya'nın Derebucak ilçesinde bir meydana geldi. Şiddetli deprem Antalya, İzmir ve Ankara'da da hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 11:40 ABONE OL
Son Dakika: Konya'da korkutan deprem! Antalya, İzmir ve Ankara'da hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Konya - Derebucak'ta saat 01.26'da 4.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 14.76 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Şiddetli deprem Antalya, İzmir ve Ankara'da da hissedildi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

KONYA DEREBUCAK'TA KORKUTAN DEPREM! KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

Konya Derebucak'ta meydana gelen korkutan depreme ilişkin kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ile tüm son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz...

İşte tüm detaylar;

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Son Dakika: Konya'da korkutan deprem! Antalya, İzmir ve Ankara'da hissedildi! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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