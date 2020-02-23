Tunceli ve Bingöl’de okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Tunceli ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması var mı?

Şubat ayının son haftasına girdiğimiz şu günlerde kar yağışı haberleri gelmeye devam ediyor. Yurdun dört bir yanından okulların tatil edildiği haberi paylaşılıyor. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin Tunceli ve Bingöl illerinde yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Buna göre ''24 Şubat Pazartesi Tunceli ve Bingöl'de yarın okullar tatil mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Yarın okula gidecek öğretmenler, öğrenciler için ''Tunceli ve Bingöl'de okullar tatil mi? İşte detaylar…

TUNCELİ VE BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli ve Bingöl'de okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Valiliklerden açıklama gelir gelmez haberimizin içerisinde olacaktır.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Mersin, Osmaniye, Hatay, Karaman, Samsun, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.