Polonyalı gelin Van'ı bakın nasıl tanıtıyor!

Polonya'dan Türkiye'ye gelin geldi şimdi de yaşadığı kent Van'ı Polonya'da tanıtıyor. Onların hikayesini öğrenenler çok şaşırıyor! Van'ın Erciş ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Burdurlu Nurittin Saydamlı'nın (28) eşi Polonyalı Magdanela Saydamlı (29), bölgenin güzelliklerini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla, ülkesinin insanına tanıtıyor. İşte bu şaşırtıcı çiftin ilginç öyküsü!
Giriş Tarihi: 23.2.2020 08:34Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 08:45ABONE OL
Polonya'da İngilizce Öğretmenliği bölümünde okurken 2012 yılında Erasmus programı için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne gelen Magdanela (29), aynı bölümde okuyan Nurettin Saydamlı (28) ile tanıştı.