Yarın Erzincan ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Gümüşhane ve Erzincan'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklaması...

Gümüşhane ve Erzincan illerinde yaşayan on binlerce öğrenci ve velileri, olumsuz hava koşulları sebebiyle "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili Valilik açıklamaları dikkatle beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminleri de yakından takip ediliyor. Erzincan Valiliği geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada il genelinde dik eğime sahip yüksek kesimler ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde gerçekleşmesi muhtemel çığ tehlikesi karşısında vatandaşları uyardı. Peki bu açıklamalardan yola çıkılarak Erzincan ve Gümüşhane'de yarın okullar tatil olacak mı? İşte 24 Şubat Pazartesi yarın kar tatiline ilişkin son dakika bilgileri ve Valilik açıklamaları…

GÜMÜŞHANE VE ERZİNCAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI MI?

Yurdun çeşitli bölgelerinde etkisini artıran kar yağışının etkili olduğu illerimiz arasında Gümüşhane ve Erzincan da yer alıyor. Bununla birlikte bazı illerimiz için çığ uyarısı yapılırken Erzincan Valiliği de resmi internet sitesi üzerinden yayımlandığı duyuru ile vatandaşların çığ tehlikesine karşın dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yapılan duyuruda çığ tehlikesinin 26 Şubat Çarşamba gün bitimine kadar devam ettiği kamuoyu ile paylaşıldı.

Gümüşhane ve Erzincan Valilikleri tarafından 24 Şubat Pazartesi günü kar tatiline ilişkin yapılan resmi bir açıklama mevcut değil. Konuyla ilgili Valilik açıklaması geldiği takdirde ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.