Yarın Van'da okullar tatil mi? İran depremi sonrası Yarın Van'da okullar tatil mi edildi? İşte Valilik tarafından gelen açıklama...

İran depremi sonrası sınır illerimizde yaşayan ve sarsıntıyı tüm şiddetiyle hisseden vatandaşlar yarın Van'da okullar tatil mi olacak sorusuna internet üzerinden yanıt ararken son dakika valilik açıklaması beklenmeye başladı. 4'ü yetişkin 3'ü ise çocuk 8 vatandaşımızın Başkale ilçesinde yaşanan afet nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi gelirken konuyla ilgili açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Öğrenci ve veliler ise yarın 24 Şubat Van'da okullar tatil mi edilecek sorusunun yanıtı için son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki, yarın Van'da okullar tatil mi? İşte Valilik tarafından gelen tüm son dakika açıklamaları…

YARIN VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

AFAD tarafından gelen verilere göre saat 08.53'de İran Hoy kentinde yaşanan sarsıntının şiddeti 5.9 olarak kaydedildi. Yaşanan afet Hakkari, Iğdır, Kars, Ağrı ve Van'da hissedildi. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…