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Yarın 'da mi? depremi sonrası 'da okullar edildi? İşte Valilik tarafından gelen açıklama...

Yarın 'da mi? Sorusu internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Bugün sabah saatlerinde 'da yaşanan 5.9'luk ülkemizin sınır illerinde de yoğun olarak hissedildi. Başkale ilçesinde birçok ev hasar alırken son dakika haberine göre 8 vatandaşımın hayatını kaybederken halen enkaz altında yaralılar bulunuyor. Deprem bölgesinden açıklamalar peş peşe gelmeye devam ederken öğrenci ve veliler yarın için eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Valilik tarafından gelen son dakika açıklamaları takip edilmeye başlandı. Peki, 'da okullar ? 24 Şubat 2020 Van Valiliği okulları tatil etti mi? İşte detaylar ve son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 23.2.2020 13:03 ABONE OL
Yarın Van'da okullar tatil mi? İran depremi sonrası Yarın Van'da okullar tatil mi edildi? İşte Valilik tarafından gelen açıklama...

depremi sonrası sınır illerimizde yaşayan ve sarsıntıyı tüm şiddetiyle hisseden vatandaşlar yarın 'da mi olacak sorusuna internet üzerinden yanıt ararken son dakika valilik açıklaması beklenmeye başladı. 4'ü yetişkin 3'ü ise çocuk 8 vatandaşımızın Başkale ilçesinde yaşanan afet nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi gelirken konuyla ilgili açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Öğrenci ve veliler ise yarın 24 Şubat Van'da okullar edilecek sorusunun yanıtı için son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki, 'da okullar tatil mi? İşte Valilik tarafından gelen tüm son dakika açıklamaları…

YARIN VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

AFAD tarafından gelen verilere göre saat 08.53'de İran Hoy kentinde yaşanan sarsıntının şiddeti 5.9 olarak kaydedildi. Yaşanan afet Hakkari, Iğdır, Kars, Ağrı ve Van'da hissedildi. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…

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Yarın Van'da okullar tatil mi? İran depremi sonrası Yarın Van'da okullar tatil mi edildi? İşte Valilik tarafından gelen açıklama...
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