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2. cemre ne zaman düşecek? nereye düşer? İşte tarihler!

İlk cemrenin düşmesinin ardından ne zaman düşecek sorusunun yanıtı araştırılıyor. Baharın gelişini müjdeleyen cemre önce havaya, ardından suya ve son olarak da toprağa düşmektedir. Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde yer alan 2020 ne zaman? Havaya, suya ve toprağa düşerek mevsimi ısıttığı düşünülen ? İkinci cemre ne zaman, nereye düşer? İşte !

Giriş Tarihi: 24.2.2020 12:09 ABONE OL
2. cemre ne zaman düşecek? İkinci cemre nereye düşer? İşte tarihler!

Son günlerde vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alan merak ediliyor. Havanın ısınması, baharın gelişinin simgeleyicisi olan ne zaman düşecek sorusunun yanıtı aranırken ilk cemre geçtiğimiz günlerde havaya düştü. Pek çok kültürde yılın hemen hemen aynı günlerinde düşerek mevsimi ısıttığı bilinen ? İkinci cemre nereye düşer? İşte cemre düşme tarihleri!

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2020

Baharın müjdeleyicisi, mevsimi ısıttığı bilinen cemre düşme tarihleri araştırılıyor. Buna göre; ikinci cemre ne zaman, nereye düşecek?

İşte ayrıntılar!

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2. cemre ne zaman düşecek? İkinci cemre nereye düşer? İşte tarihler!
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