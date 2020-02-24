İran sınırı kapatıldı uçuşlar durduruldu

Türkiye, İran'da koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının 8'e yükselmesinin ardından sınır kapılarını kapattı, hava ve kara seferlerini geçici olarak durdurdu.

Koronavirüs Bilim Kurulu dün İran gündemiyle toplanarak bütün ihtimalleri ve alınacak tedbirleri masaya yatırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini belirterek, "Bilim Kurulumuz'un önerdiği, alınması gereken tüm tedbirleri almamız talimatını verdiler" dedi.

'GİDİŞLER DEVAM EDECEK'

İran'da vaka sayısının 43, ölü sayısının da 8 olduğunu kaydeden Koca, şöyle konuştu: "İran'la Gürbulak, Van Kapıköy, Hakkâri Esendere olmak üzere üç hudut kapımız var. İlaveten Iğdır'dan Nahçıvan bölgesine açılan sınır kapısı da mevcut. Bilim kurulu önerisiyle sınır hareketliliğinin azaltılması için ilave tedbirlere ihtiyaç duyuldu. İran'daki tablonun artış göstermesi nedeniyle komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık. Karar tüm valiliklere bildirildi. İran'dan ülkemize yapılacak karayolu ve denizyolu geçişleri (dün) 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Uluslararası uçuşlar 20.00 itibariyle tek taraflı ve geçici olarak durduruldu."

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Türkiye-İran sınırı Koronavirüs tehdidi nedeniyle kapatıldı. Karar valiliklere bildirildi. Türkiye dışında Irak, Pakistan ve Türkmenistan da İran sınırını kapatmıştı.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 464

Sağlık Bakanı Koca, İsrail, Lübnan dahil olmak üzere 32 ülkede toplam vaka sayısının 74 bin 402 olduğunu, 2 bin 464 ölüm bildirimi olduğunu söyledi. Koca, "Erken dönemde aldığımız etkili tedbirlerle bu hastalığı ve salgını ülkemizden uzak tutmayı başardık. Ancak hastalığın komşumuz İran'da görülmesi ve vakaların artışı bizler için alarm anlamına geliyor" dedi.

'İRAN HALKININ YANINDA'

"Türkiye hastalıkla mücadelede İran halkının ve hükümetinin yanındadır" diyen Koca, şöyle devam etti: "Van'da 5 kişi gözlem altındaydı onların sonuçları da koronavirüs açısından negatif çıktı, yani koronavirüs hastası değildir. Yeteri kadar ilaç ve medikal malzeme depolandı bu noktada endişelenecek bir durum yoktur."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Twitter paylaşımında, İran'a açılan sınır kapılarında, karşıdan gelen tüm araç, eşya ve yolcu girişlerinin tedbir amacıyla geçici olarak durdurulduğunu hatırlattı. Pekcan, "Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız, hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Türkiye'de hastalığa rastlandığı iddialarının asılsız olduğu vurgulandı.