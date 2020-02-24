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Koşu bandında kalp krizi geçiren Bayram, hayatını kaybetti

'de, koşu bandı üzerinde spor yaparken kalp krizi geçiren (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.2.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 10:44 ABONE OL
Koşu bandında kalp krizi geçiren Bayram, hayatını kaybetti

Olay, dün akşam Talas Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan spor salonunda meydana geldi. Koşu bandında spor yapan Bayram İnce, iddiaya göre bir süre sonra yere düştü. Salon yetkilileri tarafından çağrılan ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bayram İnce, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan ön otopsi muayenesinde Bayram'ın kalp krizi sonucu öldüğü ortaya çıktı. Öte yandan, liseden yeni mezun olan Bayram İnce'nin askeri ve polislik sınavlarına hazırlandığı öğrenildi.

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Koşu bandında kalp krizi geçiren Bayram, hayatını kaybetti
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