ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Müdürü Taner Yıldırım'ın internet üzerinden bulup sahiplendiği Husky (Sibirya kurdu) cinsi köpek, okulun 238'inci öğrencisi oldu. Öğrencilerin ilgi odağı olan ve "Snow" ismi verilen 1.5 yaşındaki köpek, okul formasıyla koridorda gezip derslere girerken, seneye de maçlarda amigo olmaya hazırlanıyor. Bu şekilde öğrencilere hayvan ve doğa sevgisini aşıladıklarını anlatan Yıldırım, "Öğrencilerimiz çok memnun. Köpeğimizin hal ve hareketlerinden mutlu olduğunu görebiliyoruz. 237 aktif öğrencimiz vardı, Snow ile beraber 238 aktif öğrencimiz oldu. Her gün sabah beraber geliyoruz, akşam da eve geçiyoruz" dedi.