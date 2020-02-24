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Son dakika: 'da ilk ders zili çaldı

'da depremin ardından eğitime 3 hafta ara verilmişti. 515 okulda bugün ilk ders zili çalındı. Yarı yıl tatilinden itibaren eğitime ara verilen ilde 126 bin 276 öğrenci ders başı yaptı. Son dakika gelen bilgilere göre Elazığ'da yarı yıl tatilinin ardından nedeniyle ara verilen eğitim öğretim yeniden başladı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.2.2020 07:30 ABONE OL
Son dakika: Elazığ'da ilk ders zili çaldı

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 3 hafta ara verilen il ve ilçelerdeki 435 resmi ve 80 özel okulda 8 bin 895 öğretmen ve ‪126 bin 276‬ öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Depremde hasar gördüğü için boşaltılan il merkezi ve ilçelerdeki 33 okuldaki 11 bin 371 öğrenci, yeni okullar inşa edilene kadar en yakın okulda eğitim görecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla il genelinde okulların tatil edildiği Elazığ'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için telafi eğitimi düzenlenmişti.

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Son dakika: Elazığ'da ilk ders zili çaldı
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