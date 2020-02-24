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: Kolonya devinin sahibi oğlunun düğününden sonra vefat etti!

Türk kozmetik sanayisinin tanınan isimleri arasında yer alan oğlunun düğününde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Gelen haberine göre ünlü iş insanı oğlu Anıl’ın düğün gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatına veda etmesi iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ismi adeta yasa boğdu. İşte önceki gece İstanbul’da bir otelde oğlu Anıl ve Fatma Girik’in yeğeni Ecem Fatma Girik ile evlendiren ünlü iş insanından gelen bu acı haberin detayları…

Giriş Tarihi: 24.2.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 10:48 ABONE OL
Son dakika: Kolonya devinin sahibi Özer Sezer Susesi oğlunun düğününden sonra vefat etti!

Ünlü PEREJA kolonyalarını üreten PEREJA İleri Kimya Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özer Sezer Susesi hayatını kaybetti.

Önceki gece İstanbul'da bir otelde oğlu Anıl Susesi'nin Fatma Girik'in yeğeni Ecem Fatma Girik ile evlendiren Özer Sezer Susesi düğünden kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

Özer Sezer Susesi için bugün sabah 09.30'da ilk olarak İstanbul Florya Camii'nde helallik alınacak, cenaze ardından Edirne'ye getirilecek. Özer Sezer Susesi için Eski Camii'de öğle namazında cenaze töreni düzenlenecek. Susesi, cenaze töreninden sonra Edirne Yeniimaret Bademlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KURULUŞU BİR ASRA DAYANIYOR
Kuruluşu bir asra dayanan Pereja İleri Kimya Sanayi AŞ kolonya, parfüm, vücut spreyi, oda ve kumaş spreyi gibi kokulu ürünlerin yanı sıra sabun, şampuan, vücut losyonu kişisel bakım ve kozmetik ürünleri üretimi yapıyor.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'nin ilk limon kolonyası markasına adını veren şirketin Türkiye'de Sandy markası ile ilk sıvı sabunu ürettiği de belirtiliyor.

Pereja kendi markalarının dışında Chakra, Beymen, LCW, English Home, Bella Maison, Mavi Jeans, Defacto, BİM, ŞOK, A101 gibi pek çok ulusal ve uluslararası markanın ürünlerini de geliştiriyor veya üretiyor.

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Son dakika: Kolonya devinin sahibi Özer Sezer Susesi oğlunun düğününden sonra vefat etti!
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