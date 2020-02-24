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Müslüman alemi için oldukça önemli sayılan tarihleri geldi. İçinde , ve Ramazan'ı kapsayan bereket mevsimi olarak kabul edilen bu dönem İslam alemi açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşların oruç tutma, sadaka verme gibi çeşitli ibadetlerini yerine getireceği bu dönem aynı zamanda Regaip, Miraç, Berat Kandili ile Kadir Gecesi gibi özel tarihleri de barındırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Recep ayı ile başlayan bu dönem, Ramazan ayı ile birlikte uğurlanacak. Buna göre; 2020 başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan ne zaman?

Giriş Tarihi: 24.2.2020 11:30 ABONE OL
Üç aylar 2020 ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan üç aylar başlangıcı ne zaman?

İslam alemi açısından önemli gün ve tarihleri barındıran tarihleri geldi. Vatandaşların ibadetlerini yerine getireceği on bir ayın sultanı olarak bilinen ve Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Ramazan ayı da bu tarihler içerisinde bulunuyor. ile başlayan, ile devam eden ve en son Ramazan ile son bulan başlayacak? Vatandaşların hem maddi hem manevi yönünün kuvvetlendiği, ibadetlerin yapıldığı, duaların edildiği, bereket ve rahmet mevsimi ? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Recep, Şaban, Ramazan başlangıcı!

2020 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

"Üç aylar ne zaman?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bereket ve rahmet mevsiminin geldiği bu dönemde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu taşıyorlar. Buna göre; Recep, Şaban ve Ramazan ne zaman idrak edilecek?

İşte bilgiler!

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Üç aylar 2020 ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan üç aylar başlangıcı ne zaman?
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