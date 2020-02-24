Üç aylar 2020 ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan üç aylar başlangıcı ne zaman?

İslam alemi açısından önemli gün ve tarihleri barındıran üç aylar 2020 tarihleri geldi. Vatandaşların ibadetlerini yerine getireceği on bir ayın sultanı olarak bilinen ve Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Ramazan ayı da bu tarihler içerisinde bulunuyor. Recep ile başlayan, Şaban ile devam eden ve en son Ramazan ile son bulan üç aylar ne zaman başlayacak? Vatandaşların hem maddi hem manevi yönünün kuvvetlendiği, ibadetlerin yapıldığı, duaların edildiği, bereket ve rahmet mevsimi üç aylar ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Recep, Şaban, Ramazan başlangıcı!

2020 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

"Üç aylar ne zaman?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bereket ve rahmet mevsiminin geldiği bu dönemde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu taşıyorlar. Buna göre; Recep, Şaban ve Ramazan üç aylar başlangıcı ne zaman idrak edilecek?

İşte bilgiler!