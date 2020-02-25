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nedir, ne zaman oldu? ’nda neler oldu?

İnsanlık tarihi boyunca unutulmayan , Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayına denir. Hocalı kasabasında yaşanan ve hafızalardan silinmeyen katliamda binlerce kadın, yaşlı ve çocuk hayatını kaybetmişti. Özellikle Ermeni güçlerinin Hocalı'da binlerce sivili öldürdüğü katliamdan kurtulanlar, o günlerde yaşadıkları işkenceleri hafızalarından silemiyor. Azerbaycanlı vatandaşlar yaşanan olaylara ilişkin duygulu anları paylaşırken, bu durum tarih bilincinin artırılması için genç kuşaklara tarihin iyi anlatılması gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor. Peki nedir, ne zaman oldu? Hocalı Katliamı’nda neler oldu?

Giriş Tarihi: 25.2.2020 16:11 ABONE OL
Hocalı Katliamı nedir, ne zaman oldu? Hocalı Katliamı’nda neler oldu?

nedir, ne zaman oldu? Tarihte hafızalardan silinmeyen ve binlerce vatandaşın ölümüyle sonuçlanan katliamda Hocalı ele geçirilmeye çalışılmıştı. Dağlık Karabağ bölgesinin en önemli tepelerinden birisinde olan Hocalı kasabası Ermeni güçleri için önemli bir askerî hedef niteliği taşıyordu. Katliamda zehirli top mermilerini Ermeni güçleri tarafından kullanılarak birçok kişiye ağır işkencelerde bulundu. Çocuk, kadın fark etmeden katliamlar yapıldı. Peki nedir, ne zaman oldu? Hocalı Katliamı'nda neler oldu?

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Hocalı Katliamı nedir, ne zaman oldu? Hocalı Katliamı’nda neler oldu?
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