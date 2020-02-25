Hocalı Katliamı nedir, ne zaman oldu? Tarihte hafızalardan silinmeyen ve binlerce vatandaşın ölümüyle sonuçlanan katliamda Hocalı ele geçirilmeye çalışılmıştı. Dağlık Karabağ bölgesinin en önemli tepelerinden birisinde olan Hocalı kasabası Ermeni güçleri için önemli bir askerî hedef niteliği taşıyordu. Katliamda zehirli top mermilerini Ermeni güçleri tarafından kullanılarak birçok kişiye ağır işkencelerde bulundu. Çocuk, kadın fark etmeden katliamlar yapıldı. Peki Hocalı Katliamı nedir, ne zaman oldu? Hocalı Katliamı'nda neler oldu?