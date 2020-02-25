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Nişanı atmak isteyince ormanda boğazını kesti

Giriş Tarihi: 25.2.2020 ABONE OL
Nişanı atmak isteyince ormanda boğazını kesti
Eskişehir'de kayıp olarak aranan gencin, nişanlısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ihlamurkent Mahallesi'nde yaşayan Emrah Öztürk'ün (28) kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, ormanlık alanda Emrah Öztürk'ün cesedini buldu. Karnında 8 bıçak yarası tespit edilen Öztürk'ün boğazının kesilerek öldürüldüğü belirledi. Öztürk'ün en son görüştüğü Zehra A. (22), Antalya'ya kaçmak isterken yakalandı. Zanlının, nişanlısı Emrah Öztürk ile aralarında sorunlar olduğunu ve nişanı atacağını söylediği için Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
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Nişanı atmak isteyince ormanda boğazını kesti
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