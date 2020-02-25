Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Pendik’te marketteki bıçaklı soygun! Kasadaki tüm parayı alarak kaçtı!

’te marketteki bıçaklı soygun! Kasadaki tüm parayı alarak kaçtı!

İstanbul'un en işlek semtlerinden 'te markete giren yüzü maskeli ve bıçaklı soyguncu kasadaki kadını etkisiz hale getirerek, kasadaki tüm parayı alarak kaçtı. Soygun anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 16:16 ABONE OL
Pendik’te marketteki bıçaklı soygun! Kasadaki tüm parayı alarak kaçtı!

İstanbul'un Pendik ilçesinde markete giren yüzü maskeli ve bıçaklı soyguncu kasadaki kadını etkisiz hale getirdi. Marketin kasasındaki tüm parayı alarak kaçan soyguncu güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

Olay saat 14.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Üslup Sokak'ta bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre markete giren yüzü maskeli bir şüpheli önce su alma bahanesiyle markette göz gezdirdi. Market sahibi kadın para üstü uzatmak için kasaya yöneldiğinde tezgahın arkasına geçen şüpheli kadına bıçak göstererek, etkisiz hale getirdi. Şüpheli kasadaki tüm parayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan bıçaklı soyguncunun kadını etkisiz hale getirmesi ve kasadaki paraları alması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pendik’te marketteki bıçaklı soygun! Kasadaki tüm parayı alarak kaçtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN