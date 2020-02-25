Pilot ‘ölüme sebep olmak’tan tutuklandı

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BUGÜN NELER OLDU

Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta meydana gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kaptan pilot Mehmet Aslan tutuklandı. Kazanın ardından hastanede tedavi gören kaptan pilot Mehmet Aslan dün taburcu olduktan sonra polis ekiplerince Kartal Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Aslan "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla tutuklandı. İkinci pilot Ferdinant Pondaag'ın ise beynindeki tümörün temizlenmesi için bugün ameliyat edileceği kaydedildi.