Son dakika: Bıçaklı soyguncuyu temizlik sopalarıyla böyle kovaladılar

İstanbul Polisi, Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Caddesi'nde yaşanan bir silahlı soygunu aydınlattı. Girdiği süpermarkette üç kadın kasiyere bıçak çekerek bin 75 lira parayı gasp eden 16 yaşındaki H.Ç., kadın kasiyerler tarafından kovalandı.

Bıçaklı soyguncuyu temizlik sopalarıyla böyle kovaladılar | Video

TEMİZLİK SOPALARIYLA KOVALADILAR

Ellerinde temizlik sopalarıyla bıçaklı soyguncuyu kovalayan kadın kasiyerler güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı. Kaçmayı başaran H.Ç. isimli soyguncu, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı Üzerinden 150 lira nakit para çıkan şüpheli tutuklandı.