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Son dakika: Bıçaklı soyguncuyu temizlik sopalarıyla böyle kovaladılar

'da bir soyguncu, girdiği markette bıçakla tehdit ettiği çalışanların kendisine kasadaki paraları koşulsuz vereceğini düşündü... Karşılaştığı direnç karşısında büyük şok yaşadı! Üç kadın kasiyer, bıçakla çalıştıkları marketi soyan gaspçıyı temizlik sopalarıyla böyle kovaladı. Son dakika bilgisine göre kaçmayı başaran soyguncu Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 10:02 ABONE OL
Son dakika: Bıçaklı soyguncuyu temizlik sopalarıyla böyle kovaladılar

İstanbul Polisi, Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Yunus Emre Mahallesi Yenidoğan Caddesi'nde yaşanan bir silahlı soygunu aydınlattı. Girdiği süpermarkette üç kadın kasiyere bıçak çekerek bin 75 lira parayı gasp eden 16 yaşındaki H.Ç., kadın kasiyerler tarafından kovalandı.

Bıçaklı soyguncuyu temizlik sopalarıyla böyle kovaladılar | Video

TEMİZLİK SOPALARIYLA KOVALADILAR

Ellerinde temizlik sopalarıyla bıçaklı soyguncuyu kovalayan kadın kasiyerler güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı. Kaçmayı başaran H.Ç. isimli soyguncu, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı Üzerinden 150 lira nakit para çıkan şüpheli tutuklandı.

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Son dakika: Bıçaklı soyguncuyu temizlik sopalarıyla böyle kovaladılar
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