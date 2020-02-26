Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley "Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırmayacağız"

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley "Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırmayacağız"

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Birleşik Devletlerin Suriye'deki askeri faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Miley, "Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma konusunda ne niyetimiz ne de planımız var." dedi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.2.2020 23:14 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 23:24 ABONE OL
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırmayacağız

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ülkesinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın bölgelere bir daha asker konuşlandırma planının olmadığını bildirdi.

Orgeneral Milley, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde 2021 savunma bütçesine ilişkin soruları yanıtladı.

İdlib'liler ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü

Suriye sınırına SON DAKİKA obüs sevkiyatı! İşte son görüntüler

Milley, "Suriye'deki misyonumuz değişmedi. Misyonumuz, Suriye'nin doğusunda DEAŞ ile yapılan mücadeledir. Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma konusunda ne niyetimiz ne de planımız var." diye konuştu.

Bakan Esper de ABD'nin misyonunun, şu anda sadece ülkenin doğusundaki petrol bölgelerinde, terör örgütü DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasını engellemek olduğunu vurgulayarak, "Sınır bölgesine asker göndermemiz şu aşamada olası görünmüyor." dedi.

Bir kongre üyesinin, "ABD'nin bir daha Suriye iç savaşına karışıp karışmayacağı" sorusuna Esper, "Bu yönde bir tartışmanın olmadığı" yanıtını verdi.

ABD, Suriye'nin doğusunda SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütüne destek vermek üzere 600 asker bulunduruyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley "Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırmayacağız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN