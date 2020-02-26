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Apartman kapısı ’sert’ kapandı diye komşular birbirine girdi

’de, komşular arasında giriş kapısını ’sert kapatma’ nedeniyle çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine giren komşular karakolluk oldu. Birbirlerinden şikayetçi olan komşular hakkında; darp, tehdit, hakaret iddiası ile polis ekipleri inceleme başlattı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.2.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 17:49 ABONE OL
Apartman kapısı ’sert’ kapandı diye komşular birbirine girdi

Edinilen bilgiye göre; olay Emek Mahallesi Eralp Sokakta yaşandı. Dün akşamüstü saat 18:30 sıralarında ikametine giren şahıs veya şahıslar, apartmanın giriş kapısından girdikleri esnada iddialara göre kapıyı sert bir şekilde kapattı.

Yaşanan durum üzerine M.E. (38), R.A. (35) ve Ö.A. (36) isimli komşular arasında sözlü tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle komşular birbirlerini darp etti.
Birbirlerinden şikayetçi olan komşular hakkında; darp, tehdit, hakaret iddiası ile polis ekipleri inceleme başlattı.

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Apartman kapısı ’sert’ kapandı diye komşular birbirine girdi
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