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'de halk otobüsü yaptı! Kazada bir yolcu yaralandı

'de otomobille çarpıştı. Refüjdeki reklam panosuna çarpıp, duran otobüsteki yolculardan biri yaralandı. , saat 09.00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Yenidoğan-Kadıköy seferini yapan Özel Halk Otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs refüjdeki reklam panosuna çarparak, durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcunun yaralandığı öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.2.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 11:42 ABONE OL
Ataşehir'de halk otobüsü kaza yaptı! Kazada bir yolcu yaralandı

İstanbul Ataşehir'de bir otomobil ile İstanbul Otobüs AŞ'ye ait içi yolcu dolu otobüsün çarpıştığı kazada faciadan dönüldü. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkıp trafik ışıklarına ve reklam panosuna çarpan otobüs havada asılı kaldı. Kazada otobüsteki yolculardan biri yaralanırken ortalık savaş alanına döndü.

Ataşehir'de Atatürk Bulvarında saat 09.15 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre İstanbul Otobüs AŞ'ye ait A.E. yönetimindeki içi yolcu dolu otobüs, yoldaki O.Ş. yönetimindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs kaldırıma çıkarak trafik ışıklarına ardından reklam panosuna çarptı. Faciadan dönülen kazada otobüsün önü havada asılı kalırken yolculardan biri de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle savaş alanına dönen olay yeri ve araçlar kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kazaya karışan otomobil şoförü, "Ben yavaş yavaş ilerliyordum. Otobüs arkadan tekrar ve tekrar çarptı. Sonra devam etti ve buraya çıktı. Bir kişi yaralı galiba, hastaneye götürüldü" dedi.

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Ataşehir'de halk otobüsü kaza yaptı! Kazada bir yolcu yaralandı
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