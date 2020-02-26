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'de bıçaklı kavgaya gözaltı: 1 ağır yaralı

'de, bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.2.2020 17:46 ABONE OL
Eskişehir'de bıçaklı kavgaya gözaltı: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre; olay 71 Evler Mahallesi Ense Sokak A Blok önünde yaşandı. Dün akşam saat 21:30 sıralarında iddialara göre; S.P. (19), M.Ç. (55) ve F.K. (32) isimli şahıslar, arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BİRİ YARALANDI BİRİ GÖZALTINDA

Meydana gelen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli S.P., üzerinden çıkardığı bıçakla, F.K.'nın sol bel tarafından yaralayarak kaçtı. Olayın ardından, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli S.P. kaçtığı esnada suç aleti olan bıçağı boş araziye attığını itiraf etti.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan F.K.'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Eskişehir'de bıçaklı kavgaya gözaltı: 1 ağır yaralı
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