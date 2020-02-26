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'te şantajla 100 bin TL isteyen çete çökertildi!

'te şantajla para isteyen 3 kişilik çete çökertildi. Yakalanan şahısları şantaj yoluyla 100 bin TL para istedikleri ortaya çıktı. Şahıslar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.2.2020 21:20 ABONE OL
Gaziantep'te şantajla 100 bin TL isteyen çete çökertildi!

Gaziantep'te videolarını çektiği kişiden şantajla 100 bin TL para isteyen 3 kişilik çete yakalanarak, gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, videosu çekilerek kendisinden 100 bin TL para istendiği iddiasıyla şikayetçi olan bir şahsın müracaatının ardından harekete geçti. Şahısların kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla 3 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Gaziantep'te şantajla 100 bin TL isteyen çete çökertildi!
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