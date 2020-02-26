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Görenleri şaşkına çeviriyor! 'nın zirvesinde 5 tonluk '!'

'ndaki bir grup dağcı 5 ton ağırlığındaki kayanın ufak taş parçaları üzerinde askıda durduğunu gördü. Dengesi ile görenleri şaşkına çeviren kaya ilk bakışta havada duruyor hissi veriyor. Bölgedekiler 5 tonluk taş parçası için, '' ismini kullanıyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.2.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 10:11 ABONE OL
Görenleri şaşkına çeviriyor! Kazdağları'nın zirvesinde 5 tonluk 'Uçan Kaya!'

Kazdağları içinde bir grup dağcı tarafından keşfedilen ve "uçan kaya" diye adlandırılan 5 tonluk kaya görenleri şaşkına çeviriyor.

Kazdağları'nda çeşitli faaliyetler düzenleyen Keşif Yolcuları tarafından keşfedilen ve yaklaşık ağırlığı 5 don olan kaya görenleri şaşırtıyor. Üç küçük taş üzerinde âdetâ uçarcasına bir görüntü veren uçan kaya görenleri şaşkına çeviriyor.

DENGESİ ŞAŞIRTIYOR

Bölgede toprak erozyonu sebebiyle bir büyük ve üç küçük taşın kombinasyonundan oluşan uçan kaya, yük ve denge oranları ile görenleri şaşkına çeviriyor. Keşif Yolcuları tarafından keşfedilen ve ismine uçan kaya denilen doğal güzellik daha şimdiden doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye başladı.

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