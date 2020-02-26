İlk nişanlısını da bıçaklayan Zehra tutuklandı

ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ

Eskişehir'de 7 ay önce nişanlandığı Emrah Öztürk'ü (28), kent ormanında boğazını kesip, 8 kez bıçaklayarak öldüren Zehra Aras (22), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Jandarmadaki ifadesinde 'Sana sürprizim var gözlerini kapat' diyerek bıçakladığını anlatan Aras, savcılık ve mahkemedeki ifadesini değiştirerek, "Ormanda bana yanaşmaya çalıştı, istemeyince bıçak çıkardı. Boğuşma sırasında boğazı kesildi ve bıçaklandı" diye ifade verdi. Bu arada Aras'ın önceki nişanlısını da bıçakla yaraladığı ortaya çıktı. Savcılık ve mahkemedeki ifadesinde 2018 yılında biriyle nişanlandığını ve kendisine cinsel istismarda bulunduğu için bıçakladığını anlatan Aras "İkinci kez nişanlandığımda da bu olay başıma geldi. Aile baskıları nedeniyle nişanı atamıyordum. Hatta bana nişan atmaya razı olmadıkları için 'buradan cenazen çıkar' diyorlardı. Evlenmek istemiyordum, okumak istiyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum" dedi.