Recep ayının faziletleri nelerdir? Recep ayı başladı mı, oruç tutmanın fazileti nedir?

İslam dininde üç aylar olarak bilinen, mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir dönem olarak nitelendirilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları başlıyor. Diyanet'in yayınladığı dini takvimde Recep ayı, 25 Şubat 2020 tarihinde başlıyor. Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır"sözleriyle bu ayın anlam ve önemini vurgulamıştır. Manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç ayların içerisinde bulunan bu zamanda bol bol dualar edilir, namazlar kılınır. Peki Recep ayının faziletleri nelerdir,oruç tutmanın faziletleri nelerdir?