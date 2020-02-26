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ayının faziletleri nelerdir? başladı mı, oruç tutmanın fazileti nedir?

Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren üç aylar başladı. İslam aleminin maneviyatını kuvvetlendiren aylardan biri olan recep ayının faziletlerinin yeri ayrıdır. İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre üç aylar ve , 25 Şubat 2020 tarihinde başlıyor. Ramazan ayının habercisi olan bu ayda oruç günlerini tamamlamak büyük ibadetler arasında yer alır. Allah’a yalvarış, yakarış, zikirle geçen bu ay ve dua ve tövbe kapıları açıktır. Vatandaşların bolca dua ve namaz kılacağı mübarek ayın faziletlerini haberimizde derledik. Peki tutmanın faziletleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 26.2.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 09:31 ABONE OL
Recep ayının faziletleri nelerdir? Recep ayı başladı mı, oruç tutmanın fazileti nedir?

İslam dininde üç aylar olarak bilinen, mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir dönem olarak nitelendirilen , başlıyor. 'in yayınladığı dini takvimde , 25 Şubat 2020 tarihinde başlıyor. Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır"sözleriyle bu ayın anlam ve önemini vurgulamıştır. Manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç ayların içerisinde bulunan bu zamanda bol bol dualar edilir, namazlar kılınır. Peki Recep ayının faziletleri nelerdir,oruç tutmanın faziletleri nelerdir?

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Recep ayının faziletleri nelerdir? Recep ayı başladı mı, oruç tutmanın fazileti nedir?
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