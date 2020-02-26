Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili niçin kutlanır?

Müslüman aleminin merakla beklediği ve üç ayların içerisinde yer alan Regaip Kandili için geri sayım başladı. Bolca duaların ve ibadetlerin yapıldığı 3 aylar dinimizce son derece ehemmiyet verilen aylar olarak karşımıza çıkıyor. Diyanet 2020 dini takvime göre Regaip Kandili 27 Şubat 2020 tarihinde başlıyor. Kandil günü içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaib gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir. Mübarek kandil gecesinde yapılan dua kabul olduğu, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verildiği rivayet edilir. Peki Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili nedir, niçin kutlanır, faziletleri nelerdir?