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anlamı ve önemi nedir? ?

Mübarek üç ayların bereketi anlam ve önemiyle merak ediliyor. Şüphesiz İslam alemi için en önemli aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak ifade edilen üç aylardır. Kandil gününde okunan her Kur'ân harfi için on sevap verilirse, Recep ayında yüzleri geçmekte, Regâib kandilinde ise önemi daha da artmaktadır. İşleri dini günler takvimine göre Regaib Kandili 27 Şubat 2020 tarihinde başlıyor. İslam alemi kandil hazırlıklarına başladı. Dua ve ibadetler ile geçirilecek bu gece camiler yine dolup taşacak. Müslümanların dualarla geçireceği kandil gününde Yasin-i Şerifler okunacak ve eller semaya yükselecek. Peki ve önemi nedir? , faziletleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 26.2.2020 14:51 ABONE OL
Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili niçin kutlanır?

Müslüman aleminin merakla beklediği ve üç ayların içerisinde yer alan için geri sayım başladı. Bolca duaların ve ibadetlerin yapıldığı 3 aylar dinimizce son derece ehemmiyet verilen aylar olarak karşımıza çıkıyor. 2020 dini takvime göre Regaip Kandili 27 Şubat 2020 tarihinde başlıyor. Kandil günü içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaib gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir. Mübarek kandil gecesinde yapılan dua kabul olduğu, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verildiği rivayet edilir. Peki ve önemi nedir? Regaip Kandili nedir, niçin kutlanır, faziletleri nelerdir?

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Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili niçin kutlanır?
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