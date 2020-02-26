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'nde oruç tutulur mu? 'nde oruç tutmanın sevabı ve fazileti nedir?

Üç aylar içerisinde bulunan mübarek gecelerin ilki ile ilgili olarak 'nde oruç tutulur mu? Sorusu binlerce Müslüman tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. 2020 takvimine göre 27 Şubat tarihinde idrak edilecek olan bu anlamlı günde yapılacak olan ibadetler günahlardan arınma, duaların kabulüne vesile olacak. Bir nevi mübarek üç ayların yani Recep, Şaban ve Ramazan'ın başlangıcını müjdelen 'nde oruç tutmanın sevabı ve fazileti gibi tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Regaip 'nde oruç tutulur mu? Regaib Kandili'nde oruç tutmanın sevabı ve fazileti nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 26.2.2020 14:57 ABONE OL
Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaib Kandili'nde oruç tutmanın sevabı ve fazileti nedir?

İslam dini açısından önemli olan günlerin başında gelen 'nde oruç tutulur mu? Sorusu internet üzerinden yanıt aramaya devam ediyor. Günahlardan arınma, manevi duyguların ön plana çıktığı bu anlamlı tarihlerde milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirerek iman ediyor. tarafından yayınlanan 2020 takvimine göre 27 Şubat tarihinde idrak edilen bu mübarek günün fazileti ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Peki, Regaip 'nde oruç tutulur mu? 'nde oruç tutmanın sevabı ve fazileti nedir? İşte detaylar…

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaib, kelime anlamı olarak herhangi bir şeyi istemek, çaba sarf etmek, gayret göstermek anlamına gelir. Bu mübarek günün hürmetine yapılabilecek birçok ibadet bulunmaktadır. Haberimizin devamından Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? sorusunun yanıtına ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz...

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