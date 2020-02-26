Son Dakika Haberi: Malatya’da şiddetli deprem! Vali Aydın Baruş o iddialara yanıt verdi

Malatya'da gece saatler 02.03'ü gösterdiğinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kale ilçesinde meydana gelen bu sarsıntı Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Tunceli'de yoğun bir şekilde hissedilirken, yaşanan bu sarsıntı da ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği belirtilen sarsıntıyı Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak geçerken, AFAD ise 4.9 olarak belirtti. Can ve mal kaybı olmadığının açıklandığı sarsıntı ile ilgili Çayköy mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili Malatya Valisi Aydın Baruş'tan son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar…

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü de Pütürge ilçesi olarak açıklarken AFAD ise depremi 4.9 olarak belirledi.

VALİ AYDIN BARUŞ O İDDİALARA YANIT VERDİ

Malatya'da yaşanan sarsıntının ardından Çayköy mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu iddia edilmişti. Vali Aydın Baruş bu iddialara yanıt verdi.

İşte Vali Baruş'un açıklamaları;