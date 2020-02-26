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Haberi: ’da şiddetli deprem! o iddialara yanıt verdi

’da bu gece saatler 02.03’ü gösterdiğinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kale ilçesinde meydana gelen sarsıntı çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilirken, depremin yerin 10 kilometre altında olduğu belirtildi. Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli ve Şanlıurfa yoğun bir şekilde hissedilen bu depremin ardından ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtilirken, Çayköy mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili ’tan açıklaması geldi. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 26.2.2020 07:35 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 07:43 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Malatya’da şiddetli deprem! Vali Aydın Baruş o iddialara yanıt verdi

'da gece saatler 02.03'ü gösterdiğinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kale ilçesinde meydana gelen bu sarsıntı Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Tunceli'de yoğun bir şekilde hissedilirken, yaşanan bu sarsıntı da ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği belirtilen sarsıntıyı Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak geçerken, AFAD ise 4.9 olarak belirtti. Can ve mal kaybı olmadığının açıklandığı sarsıntı ile ilgili Çayköy mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili Malatya Valisi Aydın Baruş'tan açıklaması geldi. İşte detaylar…

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü de Pütürge ilçesi olarak açıklarken AFAD ise depremi 4.9 olarak belirledi.

VALİ AYDIN BARUŞ O İDDİALARA YANIT VERDİ

Malatya'da yaşanan sarsıntının ardından Çayköy mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu iddia edilmişti. bu iddialara yanıt verdi.

İşte Vali Baruş'un açıklamaları;

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Son Dakika Haberi: Malatya’da şiddetli deprem! Vali Aydın Baruş o iddialara yanıt verdi
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