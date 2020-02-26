SON DAKİKA: Müge Anlı'nın son bölümünde sır dolu olay! Canlı yayında iddialar havada uçuştu, stüdyo gerildi!

Son dakika haberi... ATV'nin reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her geçen gün yeni bir dosya daha aydınlatılmaya çalışılıyor. Bu doğrultuda, programın bugün ekrana gelen son bölümünde, İstanbul Ataşehir'de Cumartesi günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ortaokul son sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Hava Demir konusu işlendi. Yenisahra'da Cumartesi günü kaybolan 14 yaşındaki Hava Demir'i bulmak için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Ortaokul son sınıf öğrencisi küçük kızın, 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen Kadir Kurt ile kaçmış olabileceği iddiası Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında konuşuldu.

STÜDYODA GERGİN ANLAR

Programın bugün yayınlanan son bölümünde, Müge Anlı uyarıda bulundu ve 14 yaşındaki çocuğu barındıran kişilerin cezasını çekeceğinin altı çizdi. Hava'nın ailesinin kızlarının Kadir Kurt'un yanında olduğunu iddia etmesi üzerine ise Kadir Kurt'un babası Yıldırım Kurt canlı yayına bağlandı. Yıldırım Kurt ile Hava'nın babası Ergin Demir arasında gergin anlar yaşandı. Her iki baba arasında adeta söz düellosu yaşanırken karşılıklı ortaya atılan iddialar stüdyoda ve ekranların başında bulunan milyonları şoke etti.

İşte, 25 Şubat Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;