SON DAKİKA! Malatya Pütürge’de korkutan deprem! Elazığ, Tunceli ve Diyarbakır’da da hissedildi! 26 Şubat son depremler listesi…

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre Malatya Pütürge'de gece saatlerinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Tunceli, Diyarbakır ve Adıyaman gibi illerimizde yoğun bir şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığı kaydedildi. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı ile ilgili enkaz altında kalan insanlar olduğu iddiası ortaya atılırken, konuyla ilgili Malatya Valisi Aydın Baruş'tan yalanlayan açıklama geldi. Haberimizin içerisinden Malatya depremi ile ilgili son dakika haberlerine ulaşabilir, 26 Şubat Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesini bulabilirsiniz…

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM! ELAZIĞ, TUNCELİ VE DİYARBAKIR'DA DA HİSSEDİLDİ!

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak geçerken, AFAD ise 4.9 olarak belirledi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmazken, konuyla ilgili Malatya Valisi Aydın Baruş'tan açıklama geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…