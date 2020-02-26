Son Dakika Haberler | Atakan Kayalar hakkında iğrenç paylaşımı yapan Erkan Naldemirci hakkında karar! Facebook’taki yorumla...

Konuşmaları ve medyada yer alan videoları ile dikkat çeken on yaşındaki Atakan Kayalar bir süredir Türkiye'nin gündemde yer alıyordu. Dün ise Kayalar hakkında mide bulandıran bir paylaşım sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Özel bir üniversitenin ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci on yaşındaki çocuk hakkında skandal ifadeler kullanmış ve sonrasında üniversite yönetimi tarafından görevine son verilmişti. Yaşanan olayın ortaya çıkması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek soruşturma başlatmıştı. Gelen son dakika haberine göre adli kontrol hükümleri uygulanarak Erkan Naldemirci'nin serbest bırakılmasına karar verildi.

MÜSTEHCENLİK SUÇU İLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

10 yaşındaki Atakan Kayalar'a yönelik paylaşımı nedeniyle hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan Erkan N., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, okuduğu kitaplarla gündeme gelen Atakan Kayalar hakkında yaptığı paylaşımla tepki çeken Erkan Naldemirci hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatarak hakkında gözaltı kararı vermişti.

İşte şüpheli hakkında verilen karar ve mide bulandıran paylaşım sonrası suçlamalara yönelik verdiği tepki...