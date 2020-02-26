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Son dakika: 'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a çıktı

Son dakika haberi: 'ı etkisi altına alan koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İran'da ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a çıktı.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 13:00 ABONE OL
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a çıktı
Son dakika haberi: İran'ı etkisi altına alan koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İran'da ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a çıktı.

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Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a çıktı
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