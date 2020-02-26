Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a çıktı
Son dakika haberi: İran'ı etkisi altına alan koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İran'da ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a çıktı.
Giriş Tarihi: 26.2.2020 13:00ABONE OL
Son dakika haberi: İran'ı etkisi altına alan koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İran'da ölü sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a çıktı.